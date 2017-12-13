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Политика
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Трамп объявит новую стратегию национальной безопасности США 18 декабря
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    Трамп объявит новую стратегию национальной безопасности США 18 декабря

    7:35  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:35  13 Декабря 2017
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    Трамп объявит новую стратегию национальной безопасности США 18 декабря

    Вашингтон, 13 декабря. Президент США Дональд Трамп собирается в понедельник 18 декабря объявить новую стратегию национальной безопасности. Об этом со ссылкой на советника президента по нацбезопасности Герберта Макмастера сообщает Associated Press

    По данным издания, стратегия будет включать четыре пункта. Упор будет сделан на процветании США и  распространении влияния Вашингтона, а также на защите страны и сохранении «мира через силу».

    В числе представляющих «глобальные угрозы» США стран назовут Россию и КНР, отметил Макмастер.

    Советник американского президента также отметил, что США сталкивается с «угрозой со стороны России», которая включает в себя «так называемую войну нового поколения», сообщает Газета.ru.

    По словам Макмастера, Россия проводит в США «компании по подрывной деятельности» с использование киберинструментов, с целью разделить сообщества внутри страны и «создать кризис доверия».

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #трамп #макмастер
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