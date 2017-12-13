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Политика
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Госструктурам США официально запретили использовать «Касперского»
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    Госструктурам США официально запретили использовать «Касперского»

    7:31  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:32  13 Декабря 2017
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    Госструктурам США официально запретили использовать «Касперского»

    Вашингтон, 13 декабря. Американским госструктурам официально запрещено использовать программы российской компании «Лаборатория Касперского». Соответствующий пункт содержится в подписанном накануне президентом страны Дональдом Трампом оборонном бюджете США на 2018 год.

    «Ни один отдел, агентство, организация или другой элемент федерального правительства не может использовать, будь то напрямую или посредством работы с другим департаментом, агентством, организацией или элементом федерального правительства, любое оборудование, программное обеспечение или услуги, разработанные «Лабораторией Касперского», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте американского конгресса.  

    2018-й финансовый год начнется в США в октябре. В сентябре американское министерство безопасности уже ввело запрет на использование антивируса «Касперский» и других продуктов российской компании. Такой шаг Вашингтон объясняет тем, что данное программное обеспечение якобы может нанести ущерб национальной безопасности США.

    Госструктурам США официально запретили использовать «Касперского»

    В «Лаборатории Касперского» уже не раз говорили об аполитичности компании, подчеркивая, что она не сотрудничает ни с одним из мировых правительств. «Лаборатория Касперского» уже объявила о том, что подразделение компании в Вашингтоне, отвечающее за снабжение американских госорганов программным обеспечением, будет закрыто.

    Напомним, в начале декабря, как сообщала «Газета.ру», власти Великобритании также запретили ведомствам страны, обеспечивающим нацбезопасность, использовать продукты компании «Лаборатория Касперский».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #лаборатория касперского
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