Роскосмос может создать «туристический модуль» на МКС

Москва, 13 декабря. В ближайшие годы Роскосмос планирует развивать коммерческий потенциал космической отрасли, заявил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров. Одним из направлений развития должен стать космический туризм — переговоры об этом уже ведутся с ведущими мировыми космическими компаниями.

Как рассказал Комаров, коммерциализация космоса играет «особую роль» в стратегии развития российской космической отрасли, которая была утверждена в 2017 году. В предстоящем году госкорпорация также будет сосредоточена на развитии коммерческого потенциала российского сегмента МКС, сообщает телеканал «Подмосковье 360°», при этом не забывая об основных направлениях деятельности космической отрасли.

«Основные моменты и направления, по которым мы работаем — это и пилотируемая программа доставки космонавтов и астронавтов на МКС, и экспорт двигателей, и запуск коммерческих нагрузок, — рассказал Комаров в интервью ТАСС. — Я надеюсь, что скажутся сейчас наши разработки и переговоры с ведущими мировыми компаниями по пилотируемым программам, их коммерциализации и космическому туризму, возможному созданию для этих целей модулей и на МКС».

Как отмечает «Политэксперт», на прошедшей в Москве накануне конференции «Космос как бизнес» Комаров отметил, что стратегия с упором на коммерциализацию принята до 2025 года. В числе прочего он упомянул проект «Цифровая Земля», целью которой является создание обновляемой цифровой модели поверхности нашей планеты.

Отметим, ранее «Газета.ru» сообщала, что страховка, выплаченная ведущими российскими банками, полностью покрыла стоимость неудачного запуска ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» №2–1.