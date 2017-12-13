Манагарова объяснила, почему отказалась бы выступать на ОИ под нейтральным флагом
Магдебург, 13 декабря. Гандболистка сборной России Юлия Манагарова объяснила, почему не стала бы выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.
По словам 29-летней спортсменки, данный вопрос обсуждался в команде.
«А за что выступать, за самого себя? В знак протеста не стала бы участвовать. Своим выступлением мы уже ничего никому не докажем. Я боюсь, что и тем, кто решится ехать, будут вставлять палки в колёса уже на соревнованиях...», — объяснила свою позицию Манагарова.
Однако гандболистка отметила, что ни в коем случае не будет осуждать атлетов, решивших выступить на зимних Играх-2018 в Корее, поскольку спортсмены в течение длительного периода готовились, тратили свои силы и время, передает RT.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил выступить на грядущей Олимпиаде-2018 «чистым» спортсменам из России в нейтральном статусе.