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Политика
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Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
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    Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    7:26  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:26  13 Декабря 2017
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    Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 13 декабря. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики.

    Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    Отмечается, что киевские военные применили артиллерию калибра 152 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    Огонь велся по нескольким населенным пунктам, в том числе Логвиново, Санжаровка, Калиново-Борщеватое, Стаханов, Первомайск, а также Лозовое, Долгое, Желобок, Калиново.

    Были ранены двое мирных жителей. Они получили травмы в результате артобстрела со стороны украинских силовиков Первомайска.

    Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Автор: Алия Садыкова
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    #лнр #украинские силовики
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