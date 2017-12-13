Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 13 декабря. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики.

Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что киевские военные применили артиллерию калибра 152 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Огонь велся по нескольким населенным пунктам, в том числе Логвиново, Санжаровка, Калиново-Борщеватое, Стаханов, Первомайск, а также Лозовое, Долгое, Желобок, Калиново.

Были ранены двое мирных жителей. Они получили травмы в результате артобстрела со стороны украинских силовиков Первомайска.