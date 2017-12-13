Caviar презентовала дизайн iPhone для «Команды Путина»

Москва, 13 декабря. Российская компания Caviar разработала дизайн iPhone X в поддержку движения Putin Team, основанного Александром Овечкиным.

Как сообщается на официальном сайте компании, дизайн смартфона разработан для «для сторонников президента».

Компания Caviar занимается созданием эксклюзивных дизайнов для смартфонов уже более трех лет. Особенностью является использование драгоценных и экстра-прочных материалов. Патриотическая линейка телефонов появилась летом 2014 года, в ней был представлен посвященный Владимиру Путину телефон Caviar Supremo Putin. С тех пор коллекция значительно расширилась, передает «Дни.ру».

В новой линейке представлены два дизайна: с триколором из композитного камня с золотой надписью Putin Team и более классическая вариация в сочетании черной кожи аллигатора, композитного оникса и золотого покрытия. В дополнение бренд представил вариацию в форм-факторе кнопочного телефона из титана. Каждый телефон будет выпущен лимитированным тиражом в 99 экземпляров.