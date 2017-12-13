Роскачество не нашло некачественной водки в легальной продаже в России

Москва, 13 декабря. Эксперты Роскач ества не нашли некачественной водки в легальной рознице на российском рынке. Об этом сообщают «Известия».

Специалисты организации исследовали 49 представленных на российском рынке брендов водки отечественного и зарубежного производства. В том числе проверялись напитки, произведенные во Франции, Швеции, Финляндии, Белоруссии и в 20 регионах России. Стоимость исследованных образцов колеблется от 205 до 1554-х рублей за одну бутылку.

Из 49 исследованных образцов полностью соответствующими «обязательным требованиям и заявленной на этикетке информации» названы 18. Еще 31 образец соответствует повышенным требованиям Роскачества, среди них преобладают произведенные в России, Финляндии, Белоруссии и Франции напитки.

Дегустаторы-эксперты отметили, что лучший вкус, запах и цвет оказался у водки с ценой бутылки от 230 до 775 рублей.