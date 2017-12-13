Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Госдепе США рассказали о продолжении борьбы с террористами ИГИЛ в Сирии
Экономика
Роскачество не нашло некачественной водки в легальной продаже в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Роскачество не нашло некачественной водки в легальной продаже в России

    7:14  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:14  13 Декабря 2017
    55

    Роскачество не нашло некачественной водки в легальной продаже в России

    Москва, 13 декабря. Эксперты Роскач ества не нашли некачественной водки в легальной рознице на российском рынке. Об этом сообщают «Известия».

    Специалисты организации исследовали 49 представленных на российском рынке брендов водки отечественного и зарубежного производства. В том числе проверялись напитки, произведенные во Франции, Швеции, Финляндии, Белоруссии и в 20 регионах России. Стоимость исследованных образцов колеблется от 205 до 1554-х рублей за одну бутылку.

    Из 49 исследованных образцов полностью соответствующими «обязательным требованиям и заявленной на этикетке информации» названы 18. Еще 31 образец соответствует повышенным требованиям Роскачества, среди них преобладают произведенные в России, Финляндии, Белоруссии и Франции напитки.

    Дегустаторы-эксперты отметили, что лучший вкус, запах и цвет оказался у водки с ценой бутылки от 230 до 775 рублей.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #водка #роскачество #нарушения
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть