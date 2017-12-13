Фрагмент американского вертолета упал на школьника в Японии

Токио, 13 декабря. Ученик начальной школы в городе Гинован в префектуре Окинава получил травму в результате падения фрагмента стекла на школьную площадку.

Как передает телеканал NHK, стекло могло быть частью американского военного вертолета.

Отмечается, что на спортивную площадку упал предмет размером около одного квадратного метра. В тот момент на территории находились 30 детей, а также преподаватели.

Один из школьников получил травму руки.

Сообщается, что школа расположена рядом с американской военной базой Футэмма.