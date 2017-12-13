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Фрагмент американского вертолета упал на школьника в Японии
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    Фрагмент американского вертолета упал на школьника в Японии

    7:11  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:11  13 Декабря 2017
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    Фрагмент американского вертолета упал на школьника в Японии

    Токио, 13 декабря. Ученик начальной школы в городе Гинован в префектуре Окинава получил травму в результате падения фрагмента стекла на школьную площадку.

    Как передает телеканал NHK, стекло могло быть частью американского военного вертолета.

    Отмечается, что на спортивную площадку упал предмет размером около одного квадратного метра. В тот момент на территории находились 30 детей, а также преподаватели.

    Один из школьников получил травму руки.

    Сообщается, что школа расположена рядом с американской военной базой Футэмма. 

    Фрагмент американского вертолета упал на школьника в Японии

    Автор: Алия Садыкова
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    #япония
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