Два мирных жителя ЛНР ранены в результате обстрела ВСУ

Луганск, 13 декабря. В результате обстрела украинских силовиков в Луганской народной республике ранены два мирных жителя. Об этом сообщил в среду официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, обстрел ВСУ производился со стороны населенного пункта Попасная в направлении Стаханова и Первомайска. Два мирных жителя Первомайска получили ранения, пишет РИА Новости.

Как уточнил Марочко, украинские силовики применяли артиллерию калибра 152 миллиметра. Он также добавил, что, по предварительным данным, в Первомайске и Стаханове также были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры по восьми адресам

Напомним, Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.