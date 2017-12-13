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Политика
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Два мирных жителя ЛНР ранены в результате обстрела ВСУ
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    Два мирных жителя ЛНР ранены в результате обстрела ВСУ

    7:12  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:12  13 Декабря 2017
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    Два мирных жителя ЛНР ранены в результате обстрела ВСУ

    Луганск, 13 декабря. В результате обстрела украинских силовиков в Луганской народной республике ранены два мирных жителя. Об этом сообщил в среду официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    По его словам, обстрел ВСУ производился со стороны населенного пункта Попасная в направлении Стаханова и Первомайска. Два мирных жителя Первомайска получили ранения, пишет РИА Новости.

    Как уточнил Марочко, украинские силовики применяли артиллерию калибра 152 миллиметра. Он также добавил, что, по предварительным данным, в Первомайске и Стаханове также были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры по восьми адресам

    Напомним, Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #обстрел #лнр
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