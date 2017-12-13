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Политика
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Россия
Бомбардировщики ВКС РФ вернулись из Сирии на аэродромы в Иркутской области
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    Бомбардировщики ВКС РФ вернулись из Сирии на аэродромы в Иркутской области

    7:24  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:26  13 Декабря 2017
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    Бомбардировщики ВКС РФ вернулись из Сирии на аэродромы в Иркутской области

    Аэродром «Белая», Иркутская область, 13 декабря. Экипажи дальних бомбардировщиков ВКС РФ, принимавшие участие в боевой операции против террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 вернулись из Сирии на аэродромы постоянного базирования в Иркутской области. Как сообщил пресс-центр министерства обороны РФ, по случаю возвращения с боевого задания летчиков встретили на авиабазах праздничными мероприятиями.

    «Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 завершили перебазирование на аэродром дислокации в Иркутской области после успешного выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики», — указано в сообщении Минобороны.

    Бомбардировщики ВКС РФ вернулись из Сирии на аэродромы в Иркутской области

    В торжественных мероприятиях по случаю возвращения экипажей ВКС РФ приняли участие, кроме родственников и членов семей военных, участие принимали руководство ВКС РФ, наземные службы и другие экипажи ВКС и члены ветеранских организаций.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что группировка кораблей ВМФ России останется в акватории Средиземного моря для пресечения возможных провокаций со стороны действующих на Ближнем Востоке террористов.

    Бомбардировщики ВКС РФ вернулись из Сирии на аэродромы в Иркутской области

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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