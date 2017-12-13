Бомбардировщики ВКС РФ вернулись из Сирии на аэродромы в Иркутской области

Аэродром «Белая», Иркутская область, 13 декабря. Экипажи дальних бомбардировщиков ВКС РФ, принимавшие участие в боевой операции против террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 вернулись из Сирии на аэродромы постоянного базирования в Иркутской области. Как сообщил пресс-центр министерства обороны РФ, по случаю возвращения с боевого задания летчиков встретили на авиабазах праздничными мероприятиями.

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 завершили перебазирование на аэродром дислокации в Иркутской области после успешного выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики», — указано в сообщении Минобороны.

В торжественных мероприятиях по случаю возвращения экипажей ВКС РФ приняли участие, кроме родственников и членов семей военных, участие принимали руководство ВКС РФ, наземные службы и другие экипажи ВКС и члены ветеранских организаций.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что группировка кораблей ВМФ России останется в акватории Средиземного моря для пресечения возможных провокаций со стороны действующих на Ближнем Востоке террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.