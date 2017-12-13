Коалиция отчиталась о задержании в Сирии и Ираке 50 боевиков ИГИЛ с начала ноября

Москва, 13 декабря. Силы возглавляемой США коалиции с начала ноября поймали в Сирии и Ираке более 50 иностранных боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1 - запрещена на территории РФ). Об этом со ссылкой на представителя американских военных сообщает CNN.

Источник телеканал уточнил, что несколько террористов задержали поддерживаемые США подразделения «Сирийских демократических сил» (SDF) и службы безопасности Ирака. Боевиков поймали, когда те пытались спрятаться в гражданских автомобилях.

Задержанные террористы прибыли в Сирию и Ирак из стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

Напомним, ранее сообщалось о выводе части российского контингента из Сирии в связи с выполнением поставленных задач по противодействию террористической организации «Исламское государство». Но в Средиземном море остается группировка кораблей ВМФ России, сообщает Газета.ru. Флот будет противодействовать боевикам террористической организации, если они предпримут попутку высадить десант.

1 Организация запрещена на территории РФ.