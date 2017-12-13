Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Госдепе США рассказали о продолжении борьбы с террористами ИГИЛ в Сирии
Новости Сирии
Коалиция отчиталась о задержании в Сирии и Ираке 50 боевиков ИГИЛ с начала ноября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Коалиция отчиталась о задержании в Сирии и Ираке 50 боевиков ИГИЛ с начала ноября

    6:54  13 Декабря 2017  /обновлено: 6:54  13 Декабря 2017
    305

    Коалиция отчиталась о задержании в Сирии и Ираке 50 боевиков ИГИЛ с начала ноября

    Москва, 13 декабря. Силы возглавляемой США коалиции с начала ноября поймали в Сирии и Ираке более 50 иностранных боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1 - запрещена на территории РФ). Об этом со ссылкой на представителя американских военных сообщает CNN.

    Источник телеканал уточнил, что несколько террористов задержали поддерживаемые США подразделения «Сирийских демократических сил» (SDF) и службы безопасности Ирака. Боевиков поймали, когда те пытались спрятаться в гражданских автомобилях.

    Задержанные террористы прибыли в Сирию и Ирак из стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

    Напомним, ранее сообщалось о выводе части российского контингента из Сирии в связи с выполнением поставленных задач по противодействию террористической организации «Исламское государство». Но в Средиземном море остается группировка кораблей ВМФ России, сообщает Газета.ru. Флот будет противодействовать боевикам террористической организации, если они предпримут попутку высадить десант.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #игил #боевики #коалиция сша
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть