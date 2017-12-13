Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Госдепе США рассказали о продолжении борьбы с террористами ИГИЛ в Сирии
Политика
Сирия: в Дамаске провели заседание Общественной приемной с участием военных РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: в Дамаске провели заседание Общественной приемной с участием военных РФ

    6:49  13 Декабря 2017  /обновлено: 6:49  13 Декабря 2017
    453

    Сирия: в Дамаске провели заседание Общественной приемной с участием военных РФ

    Дамаск, 13 декабря. В Дамаске провели первое заседание Общественной приемной с участием российских офицеров.

    Как передает телеканал «Звезда», при помощи российских военных в Деръа доставили 180 тонн международной гуманитарной помощи.

    Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко рассказал, что в течение последних суток в свои дома вернулось 254 человека, из них в провинции Алеппо – 33, Дейр-эз-Зор – 218 и Хомс – 3 человека.

    В министерстве примирения Сирии прошло заседание Общественной приемной. В нем участвовали представители российской стороны. 

    Сирия: в Дамаске провели заседание Общественной приемной с участием военных РФ

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть