Сирия: в Дамаске провели заседание Общественной приемной с участием военных РФ

Дамаск, 13 декабря. В Дамаске провели первое заседание Общественной приемной с участием российских офицеров.

Как передает телеканал «Звезда», при помощи российских военных в Деръа доставили 180 тонн международной гуманитарной помощи.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко рассказал, что в течение последних суток в свои дома вернулось 254 человека, из них в провинции Алеппо – 33, Дейр-эз-Зор – 218 и Хомс – 3 человека.

В министерстве примирения Сирии прошло заседание Общественной приемной. В нем участвовали представители российской стороны.