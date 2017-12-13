На Украине за требование о повышении зарплаты будут судить около 100 шахтеров

Киев, 13 декабря. В Кировоградской области 94 шахтера получили повестки в суд из-за требования повысить им заработную плату.

Как сообщает RT, о своем требовании рабочие шахты «Ингульская» заявили в начале ноября во время забастовки, отказавшись подниматься из забоя. К слову, средняя зарплата на предприятии составляет 300 долларов.

«94 горняка шахты «Ингульская» получили иск о признании забастовки незаконной. А сегодня уже получили вызов в суд, рассмотрение дела назначено на 15 декабря 2017 года», — написал в Facebook глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

ТАСС напоминает, что это не первая забастовка украинских шахтеров. Ранее акции протеста устраивали горняки шахт «Украина» и «1/3 Новогродовская» на подконтрольной Киеву части Донецкой области.