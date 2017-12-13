Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
На Украине за требование о повышении зарплаты будут судить около 100 шахтеров
Украина
На Украине за требование о повышении зарплаты будут судить около 100 шахтеров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На Украине за требование о повышении зарплаты будут судить около 100 шахтеров

    6:45  13 Декабря 2017  /обновлено: 6:45  13 Декабря 2017
    48

    На Украине за требование о повышении зарплаты будут судить около 100 шахтеров

    Киев, 13 декабря. В Кировоградской области 94 шахтера получили повестки в суд из-за требования повысить им заработную плату.

    Как сообщает RT, о своем требовании рабочие шахты «Ингульская» заявили в начале ноября во время забастовки, отказавшись подниматься из забоя. К слову, средняя зарплата на предприятии составляет 300 долларов.

    «94 горняка шахты «Ингульская» получили иск о признании забастовки незаконной. А сегодня уже получили вызов в суд, рассмотрение дела назначено на 15 декабря 2017 года», — написал в Facebook глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

    ТАСС напоминает, что это не первая забастовка украинских шахтеров. Ранее акции протеста устраивали горняки шахт «Украина» и «1/3 Новогродовская» на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #шахтер #забастовка
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть