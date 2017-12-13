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Общество
Машина - не роскошь? Bugatti Chiron за 3,5 млн евро получил первый покупатель из РФ
Общество
Машина - не роскошь? Bugatti Chiron за 3,5 млн евро получил первый покупатель из РФ
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    Машина - не роскошь? Bugatti Chiron за 3,5 млн евро получил первый покупатель из РФ

    6:32  13 Декабря 2017  /обновлено: 6:32  13 Декабря 2017
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    Машина - не роскошь? Bugatti Chiron за 3,5 млн евро получил первый покупатель из РФ

    Москва, 13 декабря. Первый покупатель из России стал счастливым обладателем роскошнейшего Bugatti Chiron, цена которого составляет 3,5 миллионов евро.

    Как сообщает RNS, россиянин не только заказал и оплатил автомобиль через группу компаний «Авилон», но и смог получить его в Европе у одного из дилеров и покататься «с ветерком».

    Кроме того, несмотря на баснословную цену, за одним из самых дорогих  в мире серийных авто стоит очередь из россиян. По крайней мере, на данный момент сделали заказы еще два наших соотечественника.

    Впрочем, как уточнил директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, в Россию автомобиль Bugatti Chiron не может быть ввезен из-за ЭРА-ГЛОНАСС.

    Кроме того, по словам эксперта, следующие покупатели получат свои авто в 2018 и 2019 годах. «На сегодняшний день, если заказывать Bugatti Chiron, то срок поставки будет в 2021 году», — уточнил Бикулов.

    Автор: Константин Терехов
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    #bugatti chiron
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