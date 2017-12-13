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Пользователей Сети со всего мира восхитило мастерство пилотов ВКС РФ
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    Пользователей Сети со всего мира восхитило мастерство пилотов ВКС РФ

    6:32  13 Декабря 2017  /обновлено: 6:33  13 Декабря 2017
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    Пользователей Сети со всего мира восхитило мастерство пилотов ВКС РФ

    Москва, 13 декабря. Пользователей со всего мира поразило мастерство российских летчиков истребителя Су-30СМ, которые «заглянули» в открытый люк привезшего в Дейр-эз-Зор гуманитарную помощь транспортника Ил-76. Запись была сделана в Сирии некоторое время назад, но попала в Сеть только декабре и моментально набрала популярность.

    Видео сделано из транспортного самолета. На записи видно, как из Ил-76 на платформах с парашютами сбрасывают гуманитарную помощь.

    После того, как груз был доставлен, люк транспортного самолета некоторое время оставался открытым. В это время сопровождавший транспортник истребитель Су-30СМ подлетел к нему настолько близко, что из Ил-76 можно было разглядеть пилотов боевой машины. Истребитель на некоторое время «замер» за транспортным самолетом, после чего ушел в сторону эффектным маневром.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #вкс рф #видео #су-30см
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