О прекращении железнодорожного сообщения с Россией заговорили на Украине

Киев, 13 декабря. Украинские власти всерьез задумались о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Заявление об этом сделал глава министерства инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас «Украинскими железными дорогами». Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году», — заявил министр в эфире телеканала «112 Украина».

Глава украинского министерства также добавил, что единственный поезд из России, который проходит по территории страны, следует из Москвы в Кишинев. Кроме того, ж/д сообщение составляют несколько поездов Украины, следующих в Москву.

Как напоминают «Газета.ru», заявление главы глава министерства инфраструктуры страны прозвучало после того, как все российские поезда пошли в обход Украины по участку Журавка – Миллерово.