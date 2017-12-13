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Общество
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Украина
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией заговорили на Украине
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    О прекращении железнодорожного сообщения с Россией заговорили на Украине

    6:04  13 Декабря 2017  /обновлено: 6:05  13 Декабря 2017
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    О прекращении железнодорожного сообщения с Россией заговорили на Украине

    Киев, 13 декабря. Украинские власти всерьез задумались о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Заявление об этом сделал глава министерства  инфраструктуры страны Владимир Омелян.

    «Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас «Украинскими железными дорогами». Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году», — заявил министр в эфире телеканала «112 Украина».

    Глава украинского министерства также добавил, что единственный  поезд из России, который проходит по территории страны, следует из Москвы в Кишинев. Кроме того, ж/д сообщение составляют несколько поездов Украины, следующих в Москву.

    Как напоминают «Газета.ru», заявление главы глава министерства  инфраструктуры страны прозвучало после того, как все российские поезда пошли в обход Украины по участку Журавка – Миллерово.

    Автор: Константин Терехов
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    #киев #украина #железная дорога
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