Сирия: в Пентагоне не ответили, наблюдают ли за выводом группировки РФ

Вашингтон, 13 декабря. В военном ведомстве США не ответили, наблюдает ли Пентагон за выводом группировки России из Сирии.

«Предлагаю вам обратиться к правительству РФ за разъяснениями и информацией о передвижении войск. Мы по-прежнему сосредоточены на поражении ИГ1 (запрещена в РФ — ред.) и на поддержке партнерских для нас сил», — заявил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон

Как отмечает агентство, другой представитель военного ведомства США Эдриан Ранкайн-Галлоуэй усомнился в том, что российские войска будут выведены из Сирийской Арабской Республики.

Как напоминает RT, президент России Владимир Путин в понедельник отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии, отметив, что российские военные блестяще выполнили свою задачу.

1 Организация запрещена на территории РФ.