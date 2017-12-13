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Сирия: в Пентагоне не ответили, наблюдают ли за выводом группировки РФ
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    Сирия: в Пентагоне не ответили, наблюдают ли за выводом группировки РФ

    5:51  13 Декабря 2017  /обновлено: 5:51  13 Декабря 2017
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    Сирия: в Пентагоне не ответили, наблюдают ли за выводом группировки РФ

    Вашингтон, 13 декабря. В военном ведомстве США не ответили, наблюдает ли Пентагон за выводом группировки России из Сирии.

    «Предлагаю вам обратиться к правительству РФ за разъяснениями и информацией о передвижении войск. Мы по-прежнему сосредоточены на поражении ИГ1 (запрещена в РФ — ред.) и на поддержке партнерских для нас сил», — заявил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон 

    Как отмечает агентство, другой представитель военного ведомства США Эдриан Ранкайн-Галлоуэй усомнился в том, что российские войска будут выведены из Сирийской Арабской Республики.

    Сирия: в Пентагоне не ответили, наблюдают ли за выводом группировки РФ

    Как напоминает RT, президент России Владимир Путин в понедельник отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии, отметив, что российские военные блестяще выполнили свою задачу.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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