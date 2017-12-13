Киев, 13 декабря. Николай Азаров назвал конструктивным требование сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили отправить «на нары» украинского президента Петра Порошенко. Такое мнение бывший премьер-министр Украины выразил в социальной сети Facebook.

Политик написал, что смотрит в прямом эфире на организованное экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской области Украины Михаилом Саакашвили шествие в Киеве, но не находит в повестке манифестантов конструктивных предложений.

«Слушаю речевки: «Луценко — на нары», «Порошенко — на нары». Слов нет, предложения хорошие, а где конструктив?» — написал Азаров.

Политик отметил, что конструктивности нет ни у организаторов Шествия, ни и окружения Петра Порошенко, так как «конструктив нарабатывается не гулянием по улицам и не речевками, а знаниями, опытом и серьезной работой».

Впрочем, политик тут же поправился.