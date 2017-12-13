Азаров нашел конструктив в лозунге сторонников Саакашвили «Порошенко — на нары»
Киев, 13 декабря. Николай Азаров назвал конструктивным требование сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили отправить «на нары» украинского президента Петра Порошенко. Такое мнение бывший премьер-министр Украины выразил в социальной сети Facebook.
Политик написал, что смотрит в прямом эфире на организованное экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской области Украины Михаилом Саакашвили шествие в Киеве, но не находит в повестке манифестантов конструктивных предложений.
«Слушаю речевки: «Луценко — на нары», «Порошенко — на нары». Слов нет, предложения хорошие, а где конструктив?» — написал Азаров.
Политик отметил, что конструктивности нет ни у организаторов Шествия, ни и окружения Петра Порошенко, так как «конструктив нарабатывается не гулянием по улицам и не речевками, а знаниями, опытом и серьезной работой».
Впрочем, политик тут же поправился.
«Написал и подумал, а ведь я «стопудово» не прав. С «Порошенко — на нары» и начинается конструктив. Без этого обновление невозможно», — отметил Николай Азаров.