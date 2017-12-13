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Украина
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Азаров нашел конструктив в лозунге сторонников Саакашвили «Порошенко — на нары»
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    Азаров нашел конструктив в лозунге сторонников Саакашвили «Порошенко — на нары»

    5:52  13 Декабря 2017  /обновлено: 5:52  13 Декабря 2017
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    Азаров нашел конструктив в лозунге сторонников Саакашвили «Порошенко — на нары»

    Киев, 13 декабря. Николай Азаров назвал конструктивным требование сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили отправить «на нары» украинского президента Петра Порошенко. Такое мнение бывший премьер-министр Украины выразил в социальной сети Facebook.

    Политик написал, что смотрит в прямом эфире на организованное экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской области Украины Михаилом Саакашвили шествие в Киеве, но не находит в повестке манифестантов конструктивных предложений.

    «Слушаю речевки: «Луценко — на нары», «Порошенко — на нары». Слов нет, предложения хорошие, а где конструктив?» — написал Азаров.

    Политик отметил, что конструктивности нет ни у организаторов Шествия, ни и окружения Петра Порошенко, так как «конструктив нарабатывается не гулянием по улицам и не речевками, а знаниями, опытом и серьезной работой».

    Впрочем, политик тут же поправился.

    «Написал и подумал, а ведь я «стопудово» не прав. С «Порошенко — на нары» и начинается конструктив. Без этого обновление невозможно», — отметил Николай Азаров.

    Автор: Виталий Малясев
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    #киев #украина #порошенко #азаров #саакашвили
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