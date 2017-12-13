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ВВС Израиля в ответ на пуск ракеты нанесли удар по военному лагерю ХАМАС
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    ВВС Израиля в ответ на пуск ракеты нанесли удар по военному лагерю ХАМАС

    5:41  13 Декабря 2017  /обновлено: 5:41  13 Декабря 2017
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    ВВС Израиля в ответ на пуск ракеты нанесли удар по военному лагерю ХАМАС

    Тель-Авив, 13 декабря. ВВС Израиля в ответ на очередной ракетный обстрел атаковали военный лагерь ХАМАС в секторе Газа.

    Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу ВС государства. Напомним, что ранее снаряд, который был выпущен с территории анклава, активировал сирену в 130-тысячном городе Ашкелон.

    «В ответ ВВС Израиля атаковали военный лагерь ХАМАС на юге сектора Газа», — сообщили в пресс-службы Армии обороны Израиля, уточнив, что удар был нанесен 13 декабря.

    Добавим, что накануне движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады после заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о признании столицей Израиля Иерусалима.

    Автор: Константин Терехов
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    #израиль #хамас #сектор газа
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