Москва, 13 декабря. Отстраненные дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены подали иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, их рассмотрение состоится в ближайшее время. Об этом глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Речь идет об отстраненных за нарушение антидопинговых правил российских спортсменах. Решение об отстранении МОК принял на основании выводов занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады-2014 в Сочи комиссии во главе с Денисом Освальдом. В результате отстранений спортсменов российскую команду также лишили 11 наград.

«Думаю, что все эти дела, конечно, будут рассматриваться в спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Все наши спортсмены подали эти иски, им оказывается квалифицированная юридическая помощь, и думаю, что в ближайшее время эти дела будут рассматриваться», — заявил Жуков.

Глава ОКР отметил, что нужно максимально быстро рассмотреть иски тех спортсменов, которые претендуют на участие в Олимпийских играх.