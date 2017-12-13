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Украина
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Спорт
Иски отстраненных МОК российских спортсменов рассмотрят в ближайшее время — Жуков
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    Иски отстраненных МОК российских спортсменов рассмотрят в ближайшее время — Жуков

    5:26  13 Декабря 2017  /обновлено: 5:28  13 Декабря 2017
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    Иски отстраненных МОК российских спортсменов рассмотрят в ближайшее время — Жуков

    Москва, 13 декабря. Отстраненные дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены подали иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, их рассмотрение состоится в ближайшее время. Об этом глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

    Речь идет об отстраненных за нарушение антидопинговых правил российских спортсменах. Решение об отстранении МОК принял на основании выводов занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады-2014 в Сочи комиссии во главе с Денисом Освальдом. В результате отстранений спортсменов российскую команду также лишили 11 наград.

    «Думаю, что все эти дела, конечно, будут рассматриваться в спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Все наши спортсмены подали эти иски, им оказывается квалифицированная юридическая помощь, и думаю, что в ближайшее время эти дела будут рассматриваться», — заявил Жуков.

    Глава ОКР отметил, что нужно максимально быстро рассмотреть иски тех спортсменов, которые претендуют на участие в Олимпийских играх.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #мок #олимпиада-2018 #жуков
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