Жуков заявил об ущемлении прав спортсменов из РФ на ОИ-2018

Москва, 13 декабря. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в эфире телеканала «Россия 1» заявил об ущемлении прав спортсменов из РФ на ОИ-2018.

По словам руководителя ОКР, санкции МОК в отношении спортсменов из России, которые все-таки будут выступать без государственного флага и гимна, являются ущемлением прав и свобод человека.

«Считаю, что это не только нарушение принципов олимпийского движения, олимпийской хартии, но и ущемление прав и свобод человека. Человек имеет право представлять свою страну, и никто его этого права не должен лишать. Мы тоже об этом говорили с коллегами из Международного олимпийского комитета», — отметил Жуков в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По мнению главы ОКР, Международный олимпийский комитет хоть и принял беспрецедентное решение, но пошел на некоторые уступки в плане того, что российские атлеты будут выступать, хоть и под олимпийским флагом

«Большую роль, думаю, тут сыграла Женя Медведева, которая сказала членам исполкома МОК, что «я мечтаю выступить за свою страну на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях, но я также мечтаю выступить и за мою команду», — цитирует главу ОКР РИА Новости.

Как напоминают «Известия», исполком МОК на прошлой неделе принял решение о допуске «чистых» атлетов из России на ОИ-2018, которые смогут выступить под олимпийским флагом и в статусе «спортсменов-олимпийцев из России».