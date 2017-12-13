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Жуков заявил об ущемлении прав спортсменов из РФ на ОИ-2018
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    Жуков заявил об ущемлении прав спортсменов из РФ на ОИ-2018

    5:26  13 Декабря 2017  /обновлено: 5:27  13 Декабря 2017
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    Жуков заявил об ущемлении прав спортсменов из РФ на ОИ-2018

    Москва, 13 декабря. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в эфире телеканала «Россия 1» заявил об ущемлении прав спортсменов из РФ на ОИ-2018.

    По словам руководителя ОКР, санкции МОК в отношении спортсменов из России,  которые все-таки будут выступать без государственного флага и гимна, являются ущемлением прав и свобод человека.

    «Считаю, что это не только нарушение принципов олимпийского движения, олимпийской хартии, но и ущемление прав и свобод человека. Человек имеет право представлять свою страну, и никто его этого права не должен лишать. Мы тоже об этом говорили с коллегами из Международного олимпийского комитета», — отметил Жуков в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    По мнению главы ОКР, Международный олимпийский комитет хоть и принял беспрецедентное решение, но пошел на некоторые уступки в плане того, что российские атлеты будут выступать, хоть и под олимпийским флагом

    «Большую роль, думаю, тут сыграла Женя Медведева, которая сказала членам исполкома МОК, что «я мечтаю выступить за свою страну на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях, но я также мечтаю выступить и за мою команду», — цитирует главу ОКР РИА Новости.

    Жуков заявил об ущемлении прав спортсменов из РФ на ОИ-2018

    Как напоминают «Известия», исполком МОК на прошлой неделе принял решение о допуске «чистых» атлетов из России на ОИ-2018, которые смогут выступить под олимпийским флагом и в статусе «спортсменов-олимпийцев из России».

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #александр жуков #мок #ои-2018 #окр
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