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Украина
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Азаров раскритиковал неспособный понять пагубность межнационального конфликта Киев
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    Азаров раскритиковал неспособный понять пагубность межнационального конфликта Киев

    5:27  13 Декабря 2017  /обновлено: 5:27  13 Декабря 2017
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    Азаров раскритиковал неспособный понять пагубность межнационального конфликта Киев

    Москва, 13 декабря. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров раскритиковал Киев за политику в отношении венгерского этнического меньшинства. Свое мнение политик изложил в социальной сети Facebook.

    Реакцию Азарова вызвало известие о том, что правительство Венгрии было вынуждено призвать ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатье. На такой шаг Будапешт толкнули «националистические сантименты» и антивенгерские демонстрации, сообщает RT.

    Обращение венгерского правительства к ОБСЕ Азаров назвал «печальным сигналом», который говорит о неспособности Киева понять пагубность разжигания межнационального конфликта.

    «Это обращение — печальный сигнал о неспособности киевского режима понять, что разжечь межнациональный конфликт легко, а вот потом погасить его невероятно трудно, а уж о восстановлении доверия и вообще говорить трудно, и опыт последних 30 лет об этом убедительно говорит», — написал Азаров.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #азаров #венгрия
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