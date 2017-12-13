Азаров раскритиковал неспособный понять пагубность межнационального конфликта Киев
Москва, 13 декабря. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров раскритиковал Киев за политику в отношении венгерского этнического меньшинства. Свое мнение политик изложил в социальной сети Facebook.
Реакцию Азарова вызвало известие о том, что правительство Венгрии было вынуждено призвать ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатье. На такой шаг Будапешт толкнули «националистические сантименты» и антивенгерские демонстрации, сообщает RT.
Обращение венгерского правительства к ОБСЕ Азаров назвал «печальным сигналом», который говорит о неспособности Киева понять пагубность разжигания межнационального конфликта.
«Это обращение — печальный сигнал о неспособности киевского режима понять, что разжечь межнациональный конфликт легко, а вот потом погасить его невероятно трудно, а уж о восстановлении доверия и вообще говорить трудно, и опыт последних 30 лет об этом убедительно говорит», — написал Азаров.