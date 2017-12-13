Азаров усомнился в умственных способностях Климкина

Москва, 13 декабря. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров заподозрил украинского министра иностранных дел Павла Климкина в идиотизме. Свое мнение политик изложил в социальной сети Facebook.

Негодование Азарова вызвало сообщение главы украинского МИД в микроблоге Twitter. Климкин назвал приятным свой разговор с главой внешнеполитического ведомства Венгрии Петром Сийярто, в котором обсуждался исход этнических венгров из Закарпатья.

«Приятный разговор с венгерским коллегой П. Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди оставляют регион», — цитирует сообщение Климкина Азаров

Политик отметил нелепость ситуации, в которой министру «приятно», что украинские граждане покидают свою страну.