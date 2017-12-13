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Общество
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Украина
Азаров усомнился в умственных способностях Климкина
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    Азаров усомнился в умственных способностях Климкина

    4:44  13 Декабря 2017  /обновлено: 4:44  13 Декабря 2017
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    Азаров усомнился в умственных способностях Климкина

    Москва, 13 декабря. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров заподозрил украинского министра иностранных дел Павла Климкина в идиотизме. Свое мнение политик изложил в социальной сети Facebook.

    Негодование Азарова вызвало сообщение главы украинского МИД в микроблоге Twitter. Климкин назвал приятным свой разговор с главой внешнеполитического ведомства Венгрии Петром Сийярто, в котором обсуждался исход этнических венгров из Закарпатья.

    «Приятный разговор с венгерским коллегой П. Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди оставляют регион», — цитирует сообщение Климкина Азаров

    Политик отметил нелепость ситуации, в которой министру «приятно», что украинские граждане покидают свою страну.

    «Министру Климкину приятно, что «граждане Украины покидают свою страну». Ну, это ли не идиотизм?», — отметил Азаров.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #азаров #климкин
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