Москва, 13 декабря. Михаил Саакашвили не собирается менять политический курс на Украине и оправдает любой неонацизм, если этого потребует посольство США. Такое мнение в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказала глава общественной организации «Центр Свободы Слова» Елена Бондаренко.

Эксперт заявила, что разыгрываемый на Украине спектакль, не показывает уровня развития украинского общества. Это лишь ширма, чтобы «закрыть стыд и позор».

«Это действительно ширма, которую Украине предлагают, дабы закрыть стыд и позор. Это фиговый лист, который причинное место нам закрыл», — отметила Бондаренко.

Гостья студии заявила, что эта ширма используется для того, чтобы отвлечь и «ободрать» украинский народ.

Среди героев «спектакля», который показывают украинцам, Бондаренко отметила бывшего главу Одесской области Украины и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Эксперт подчеркнула, что Саакашвили не собирается менять политический курс Украины и продолжит исполнять волю США.