Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Канский»
Украина
Саакашвили оправдает любой неонацизм, если этого попросит посольство США — Бондаренко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили оправдает любой неонацизм, если этого попросит посольство США — Бондаренко

    4:23  13 Декабря 2017  /обновлено: 4:23  13 Декабря 2017
    86

    Саакашвили оправдает любой неонацизм, если этого попросит посольство США — Бондаренко

    Москва, 13 декабря. Михаил Саакашвили не собирается менять политический курс на Украине и оправдает любой неонацизм, если этого потребует посольство США. Такое мнение в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказала глава   общественной организации «Центр Свободы Слова» Елена Бондаренко.

    Эксперт заявила, что разыгрываемый на Украине спектакль, не показывает уровня развития украинского общества. Это лишь ширма, чтобы «закрыть стыд и позор».

    «Это действительно ширма, которую Украине предлагают, дабы закрыть стыд и позор. Это фиговый лист, который причинное место нам закрыл», — отметила Бондаренко.

    Гостья студии заявила, что эта ширма используется для того, чтобы отвлечь и «ободрать» украинский народ.

    Среди героев «спектакля», который показывают украинцам, Бондаренко отметила бывшего главу Одесской области Украины и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Эксперт подчеркнула, что Саакашвили не собирается менять политический курс Украины и продолжит исполнять волю США.

    «Он что поменяет парадигму или повестку дня в Украине, он что поменяет курс? Нет. Это такой же человек, с такими же взглядами из той же песочницы, который оправдает любой неонацизм, если это скажет посольство Соединенных Штатов», — отметила Елена Бондаренко.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #саакашвили #россия1 #вечер с владимиром соловьевым
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть