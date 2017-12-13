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Тиллерсон назвал условия, при которых с России будут сняты санкции
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    Тиллерсон назвал условия, при которых с России будут сняты санкции

    4:03  13 Декабря 2017  /обновлено: 4:03  13 Декабря 2017
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    Тиллерсон назвал условия, при которых с России будут сняты санкции

    Вашингтон, 13 декабря. Соединенные Штаты сохраняют свою позицию в отношении санкций против России, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне. По его словам, США считают необходимым «восстановить территориальную целостность Украины».

    Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не изменит санкционный режим в отношении Москвы, пока на завершится «российское  вторжение на Украину» и не будет восстановлена «украинская территориальная целостность».

    «Это стало основанием для серьёзного режима санкций», — приводит его слова RT.

    Ранее Тиллерсон назвал Украину главным препятствием для нормализации американских отношений с Россией.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #украина #тиллерсон #сакции
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