Тиллерсон назвал условия, при которых с России будут сняты санкции

Вашингтон, 13 декабря. Соединенные Штаты сохраняют свою позицию в отношении санкций против России, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне. По его словам, США считают необходимым «восстановить территориальную целостность Украины».

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не изменит санкционный режим в отношении Москвы, пока на завершится «российское вторжение на Украину» и не будет восстановлена «украинская территориальная целостность».

«Это стало основанием для серьёзного режима санкций», — приводит его слова RT.

Ранее Тиллерсон назвал Украину главным препятствием для нормализации американских отношений с Россией.