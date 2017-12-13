США поддерживают диалог между курдами и Багдадом – Тиллерсон

Вашингтон, 13 декабря. США выступают в поддержку диалога между курдами и центральным правительством Ирака, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, состоявшийся в сентябре референдум о независимости является «разрушительным» для единства Ирака. Он подчеркнул, что Вашингтон работает как с курдами, так и с Багдадом.

«Мы поддерживаем как усилия по избеганию конфликтов, так и продолжение общения по иракской конституции, которая никогда не была реализована», — сказал Тиллерсон.

Ранее RT сообщало, что Пентагон намерен сократить поставки вооружения для курдов в Сирии. Как заявили в американском военном командовании, Вашингтон считает, что курды достаточно хорошо вооружены с учетом того, что коалиция прекращает наступательные операции.

