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США поддерживают диалог между курдами и Багдадом – Тиллерсон
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    США поддерживают диалог между курдами и Багдадом – Тиллерсон

    3:46  13 Декабря 2017  /обновлено: 3:46  13 Декабря 2017
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    США поддерживают диалог между курдами и Багдадом – Тиллерсон

    Вашингтон, 13 декабря. США выступают в поддержку диалога между курдами и центральным правительством Ирака, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.

    По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, состоявшийся в сентябре референдум о независимости является «разрушительным» для единства Ирака. Он подчеркнул, что Вашингтон работает как с курдами, так и с Багдадом.

    «Мы поддерживаем как усилия по избеганию конфликтов, так и продолжение общения по иракской конституции, которая никогда не была реализована», — сказал Тиллерсон.

    Ранее RT сообщало, что Пентагон намерен сократить поставки вооружения для курдов в Сирии. Как заявили в американском военном командовании, Вашингтон считает, что курды достаточно хорошо вооружены с учетом того, что коалиция прекращает наступательные операции.
     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #курды #ирак #багдад #тиллерсон
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