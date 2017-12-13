Группировка кораблей ВМФ РФ близ Сирии не будет сокращена – депутат Белик

Москва, 13 декабря. Группировка кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России у побережья Сирии сохранит свой боевой состав. Об этом заявил представитель российской парламентской группы по Сирии депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Российские корабли - это морской позиционный рубеж для борьбы с международным терроризмом. Нельзя исключать провокационных попыток боевиков ИГ1 (террористическая группировка «Исламское государство»1, запрещена в РФ - ред.) высадки десанта, и российский флот в данном случае является мощным фактором сдерживания. Поэтому корабли останутся в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения», – приводит слова Белика РИА Новости.

Сейчас в группировку ВМФ РФ у берегов Сирии входят более 10 кораблей и судов, в том числе – и вооруженные управляемым ракетным оружием типа «Калибр».

Напомним, что в понедельник президент России Владимир Путин объявил о начале вывода значительной части сил РФ из Сирии. В первую очередь, это коснется авиации, военной полиции, саперов и медиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.