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В украинской армии не понимают, за что воюют — Захарченко
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    В украинской армии не понимают, за что воюют — Захарченко

    3:09  13 Декабря 2017  /обновлено: 3:09  13 Декабря 2017
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    В украинской армии не понимают, за что воюют — Захарченко

    Донецк, 13 декабря. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко прокомментировал сообщения о массовом дезертирстве в рядах Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Слова главы ДНР приводит «ПолитНавигатор».

    По данным издания, Захарченко прокомментировал появившееся ранее в СМИ сообщение о том, что с начала 2017 года из рядов ВСУ дезертировали 5622 человека. Глава ДНР отметил, что в украинской армии не понимают, за что воюют, тогда как ополченцы бьются за свою землю.

    «Это был вопрос времени. И причина этому одна, и она довольно простая - в украинской армии до сих пор не понимают, за что они воюют. На их стороне нет правды. Мы знаем, за что воюем: за свою землю, свои дома, свои семьи. За свою историю и свободу. А они?», — подчеркнул Захарченко.

    Глава ДНР отметил, что эта причина влияет на дезертирство из рядов ВСУ сильнее, чем военные успехи ополченцев.

    Ранее также стало известно о массовом уклонении от призыва на Украине. Газета.ru сообщает, что в ходе осенней призывной компании в военные комиссариаты страны не явились 70% призывников. Почти треть из них находится в розыске.

    Автор: Виталий Малясев
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    #днр #всу #донбасс #украина #захарченко #дезертирство
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