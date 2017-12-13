Донецк, 13 декабря. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко прокомментировал сообщения о массовом дезертирстве в рядах Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Слова главы ДНР приводит «ПолитНавигатор».

По данным издания, Захарченко прокомментировал появившееся ранее в СМИ сообщение о том, что с начала 2017 года из рядов ВСУ дезертировали 5622 человека. Глава ДНР отметил, что в украинской армии не понимают, за что воюют, тогда как ополченцы бьются за свою землю.

«Это был вопрос времени. И причина этому одна, и она довольно простая - в украинской армии до сих пор не понимают, за что они воюют. На их стороне нет правды. Мы знаем, за что воюем: за свою землю, свои дома, свои семьи. За свою историю и свободу. А они?», — подчеркнул Захарченко.

Глава ДНР отметил, что эта причина влияет на дезертирство из рядов ВСУ сильнее, чем военные успехи ополченцев.

Ранее также стало известно о массовом уклонении от призыва на Украине. Газета.ru сообщает, что в ходе осенней призывной компании в военные комиссариаты страны не явились 70% призывников. Почти треть из них находится в розыске.