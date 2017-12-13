Порошенко потерял поддержку силовиков – Саакашвили

Киев, 13 декабря. Президент Украины Петр Порошенко лишился поддержки СБУ и МВД, заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Саакашвили рассказал, что 5 декабря, когда его задержали сотрудники правоохранительных органов, наручник с него были сняты прямо в автомобиле спецслужб представителем СБУ. Как заявил украинский оппозиционер, Порошенко потерял поддержку силовиков, которые не станут его защищать, как когда-то «Беркут» защищал власть на Майдане.

«СБУшник мне их и открыл, более того, они сказали — не хочу выдавать всех секретов, что они сказали, но они очень критично отозвались о Порошенко. Реально персонал, все эти люди, им уже все вот здесь», – заявил Саакашвили.

По его словам, ни полиция, ни СБУ не поддерживают Порошенко.

Ранее Саакашвили рассказывал, что Порошенко предлагал ему пост премьера, пишет газета «Известия».