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Тиллерсон: Число нарушений режима прекращения огня в Донбассе за год выросло на 60%
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    Тиллерсон: Число нарушений режима прекращения огня в Донбассе за год выросло на 60%

    2:45  13 Декабря 2017  /обновлено: 2:45  13 Декабря 2017
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    Тиллерсон: Число нарушений режима прекращения огня в Донбассе за год выросло на 60%

    Вашингтон, 13 декабря. В текущем году число нарушений режима прекращения огня в Донбассе выросло на 60% по сравнению с прошлым годом. Об этом на выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне заявил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.

    «Насилие на востоке Украины продолжается. Мы наблюдаем больше инцидентов с пострадавшими и жертвами среди мирного населения в 2017 году, чем в 2016 году. Число случаев нарушения прекращения огня выросло на 60 процентов», — заявил Тиллерсон.

    Госсекретарь подчеркнул, что США считает своим приоритетом «покончить с насилием», и Вашингтон продолжает работать с Москвой по поводу соглашения о мандате миротворческой миссии ООН в регионе.

    Ранее Тиллерсон заявил, что США намерены вернуться к «вопросу Крыма» в будущем, несмотря на решение Москвы закрыть тему, сообщает RT. Глава американской дипломатии отметил, что «вопрос Крыма» будет обсуждаться «в какой-то момент», но в настоящее время нужно остановить насилие на востоке Украины.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #донбасс #украина #тиллерсон
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