Тиллерсон: Число нарушений режима прекращения огня в Донбассе за год выросло на 60%

Вашингтон, 13 декабря. В текущем году число нарушений режима прекращения огня в Донбассе выросло на 60% по сравнению с прошлым годом. Об этом на выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне заявил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.

«Насилие на востоке Украины продолжается. Мы наблюдаем больше инцидентов с пострадавшими и жертвами среди мирного населения в 2017 году, чем в 2016 году. Число случаев нарушения прекращения огня выросло на 60 процентов», — заявил Тиллерсон.

Госсекретарь подчеркнул, что США считает своим приоритетом «покончить с насилием», и Вашингтон продолжает работать с Москвой по поводу соглашения о мандате миротворческой миссии ООН в регионе.

Ранее Тиллерсон заявил, что США намерены вернуться к «вопросу Крыма» в будущем, несмотря на решение Москвы закрыть тему, сообщает RT. Глава американской дипломатии отметил, что «вопрос Крыма» будет обсуждаться «в какой-то момент», но в настоящее время нужно остановить насилие на востоке Украины.