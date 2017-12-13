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Кудрину не предлагали войти в предвыборный штаб Путина
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    Кудрину не предлагали войти в предвыборный штаб Путина

    2:23  13 Декабря 2017  /обновлено: 2:23  13 Декабря 2017
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    Кудрину не предлагали войти в предвыборный штаб Путина

    Москва, 13 декабря. Бывший министр финансов России, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин не получал предложений войти в предвыборный штаб Владимира Путина в качестве экономического советника. Об этом экс-министр заявил журналистам 12 декабря.

    «Нет, не поступало», — заявил Кудрин в ответ на соответствующий вопрос.

    Ранее экс-министр прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента России. Кудрин подчеркнул, что считает Путина сильным кандидатом и отметил, что считает его выдвижение естественным. По словам экс министра, за пост президента России будут бороться сильнейшие кандидаты.

    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #кудрин #выборы 2018
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