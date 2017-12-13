Израильские военные подтвердили пуск ракеты из сектора Газа по югу страны

Тель-Авив, 13 декабря. Еще один запуск ракеты из сектора Газа был зафиксирован израильскими военным в эту среду. Как сообщает армейская пресс-служба, целью ракеты был, предположительно, юг Израиля.

Как сообщается, запуск ракеты активировал системы оповещения города Ашкелон (130 тыс. жителей) в южной части страны.

«Зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа в направлении юга Израиля», – сообщили в пресс-службе страны.

Напомним, что в начале этой недели одна палестинская ракета была сбита в районе Ашкелона при помощи системы ПРО «Железный купол». После этого израильская армия нанесла удары по постам боевиков в северной части сектора Газа.

Обстрелы заметно участились после заявления президента США Дональда Трампа, в котором он заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля.