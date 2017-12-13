США не ищут повод для вторжения в Северную Корею – Тиллерсон

Вашингтон, 13 декабря. Вашингтон не ищет предлога для проведения военной операции против КНДР и не собирается менять власть в Пхеньяне. С таким заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы не будем добиваться смены режима, мы не добиваемся коллапса режима, мы не добиваемся ускоренного объединения Корейского полуострова, мы не ищем причины, чтобы послать наши вооруженные силы к северу от демилитаризованной зоны», — приводит слова Тиллерсона газета «Известия».

Госсекретарь подчеркнул, что США готовы пойти на переговоры с КНДР «в любое время». Он предупредил Пхеньян, что каждое новое испытание ракет будет делать его все более изолированным от мирового сообщается.

Он также отметил, что подход США к полной денуклеаризации Корейского полуострова разделяется как Моской, так и Пекином.