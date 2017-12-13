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Политика
США не ищут повод для вторжения в Северную Корею – Тиллерсон
Политика
Тиллерсон пообещал, что США вернутся к вопросу Крыма
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    Тиллерсон пообещал, что США вернутся к вопросу Крыма

    1:52  13 Декабря 2017  /обновлено: 1:52  13 Декабря 2017
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    Тиллерсон пообещал, что США вернутся к вопросу Крыма

    Вашингтон, 13 декабря. США хотят вернуться к вопросу Крыма, но в приоритете урегулирование ситуации в Донбассе, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

    «Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить», — заявил госсекретарь.

    Тиллерсон также заявил о «российском вторжении» на Украину. При этом он сравнил Киев с Сирией. По словам госсекретаря, когда Россия приняла решение поддержать президента САР Башара Асада, Штаты «решили этого не делать». В случае с Украиной Тиллерсон заявил, что «речь идет о вторжении в другую страну».

    Тиллерсон пообещал, что США вернутся к вопросу Крыма

    Ранее в своем выступлении, как сообщала «Газета.ру», Тиллерсон сообщил, что США продолжат «работать с Россией в тех сферах в Сирии, в которых в состоянии работать». 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #донбасс #украина #крым #тиллерсон
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