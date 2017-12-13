Тиллерсон пообещал, что США вернутся к вопросу Крыма

Вашингтон, 13 декабря. США хотят вернуться к вопросу Крыма, но в приоритете урегулирование ситуации в Донбассе, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить», — заявил госсекретарь.

Тиллерсон также заявил о «российском вторжении» на Украину. При этом он сравнил Киев с Сирией. По словам госсекретаря, когда Россия приняла решение поддержать президента САР Башара Асада, Штаты «решили этого не делать». В случае с Украиной Тиллерсон заявил, что «речь идет о вторжении в другую страну».

Ранее в своем выступлении, как сообщала «Газета.ру», Тиллерсон сообщил, что США продолжат «работать с Россией в тех сферах в Сирии, в которых в состоянии работать».