ООН опубликовала доклад о нарушениях прав человека на Украине

Киев, 13 декабря. ООН опубликовала доклад «О ситуации с правами человека на Украине» в период с 16 августа по 15 ноября этого года. В нем приводятся многочисленные случаи нарушения прав человека, в первую очередь – правоохранительными органами, а также СБУ.

Доклад приводит разнообразные примеры нарушения прав человека сотрудниками СБУ, включая похищения людей, пытки, лишение свободы и сексуальное насилие.

«В другом случае военнослужащие ВСУ в ноябре 2016 г. задержали мужчину у него дома в Нижнетеплом. Они обыскали его под дулом пистолета, избили, причинив стойкую боль, и подвергли удушению и электрошоку», – приводят авторы доклада пример нарушения СБУ прав человека на Украине.

Авторы доклада призвали украинские власти остановить практику самосуда, которой следуют такие структуры, как СБУ в отношении подозреваемых, а также создать рабочий механизм, позволяющий гражданам Украины оперативно сообщать о нарушениях своих прав.