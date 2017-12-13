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Политика
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Украина
ООН опубликовала доклад о нарушениях прав человека на Украине
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    ООН опубликовала доклад о нарушениях прав человека на Украине

    1:35  13 Декабря 2017  /обновлено: 1:36  13 Декабря 2017
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    ООН опубликовала доклад о нарушениях прав человека на Украине

    Киев, 13 декабря. ООН опубликовала доклад «О ситуации с правами человека на Украине» в период с 16 августа по 15 ноября этого года. В нем приводятся многочисленные случаи нарушения прав человека, в первую очередь – правоохранительными органами, а также СБУ.

    Доклад приводит разнообразные примеры нарушения прав человека сотрудниками СБУ, включая похищения людей, пытки, лишение свободы и сексуальное насилие.

    «В другом случае военнослужащие ВСУ в ноябре 2016 г. задержали мужчину у него дома в Нижнетеплом. Они обыскали его под дулом пистолета, избили, причинив стойкую боль, и подвергли удушению и электрошоку», – приводят авторы доклада пример нарушения СБУ прав человека на Украине.  

    Авторы доклада призвали украинские власти остановить практику самосуда, которой следуют такие структуры, как СБУ в отношении подозреваемых, а также создать рабочий механизм, позволяющий гражданам Украины оперативно сообщать о нарушениях своих прав.

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #оон #доклад #нарушения прав человека
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