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Политика
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Политика
В Крыму заявления о расследовании строительства моста назвали агонией киевского режима
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    В Крыму заявления о расследовании строительства моста назвали агонией киевского режима

    1:34  13 Декабря 2017  /обновлено: 1:34  13 Декабря 2017
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    В Крыму заявления о расследовании строительства моста назвали агонией киевского режима

    Симферополь, 13 декабря. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о намерениях Киева привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к расследованию стройки Крымского моста.

    По мнению политика, подобное заявление говорит о том, «что киевский режим находится в настоящей агонии». Он напомнил, что попытки киевских властей помешать строительству Крымского моста провалились. 

    «Киев продолжает свою антироссийскую истерию, в очередной раз выставляя себя на международной арене в дурном свете. Но мы на это не обращаем внимания», — заявил Ганжара.

    Депутат в интервью RT высказал мнение, что Украина не получит в этом вопросе никакой поддержки других государств.

    Ранее Луценко заявил, что Киев намерен привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к расследованию стройки моста в Крыму. Речь шла о якобы нанесенном экологическом ущербе экосистеме Черного моря.

    В Крыму заявления о расследовании строительства моста назвали агонией киевского режима

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #крым #луценко
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