В Крыму заявления о расследовании строительства моста назвали агонией киевского режима

Симферополь, 13 декабря. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о намерениях Киева привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к расследованию стройки Крымского моста.

По мнению политика, подобное заявление говорит о том, «что киевский режим находится в настоящей агонии». Он напомнил, что попытки киевских властей помешать строительству Крымского моста провалились.

«Киев продолжает свою антироссийскую истерию, в очередной раз выставляя себя на международной арене в дурном свете. Но мы на это не обращаем внимания», — заявил Ганжара.

Депутат в интервью RT высказал мнение, что Украина не получит в этом вопросе никакой поддержки других государств.

Ранее Луценко заявил, что Киев намерен привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к расследованию стройки моста в Крыму. Речь шла о якобы нанесенном экологическом ущербе экосистеме Черного моря.