Париж, 13 декабря. Французская цементная компания Lafarge выплатила около 13 млн евро (15,2 млн долларов) вооруженным группам, в том числе террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), чтобы продолжать работать в Сирии в 2011-2015 годах, сообщает Reuters со ссылкой на адвокатов по правам человека.

Адвокаты правозащитной группы Sherpa выступили на пресс-конференции по поводу предварительного расследования французскими прокурорами операций Lafarge, начатого в июне по подозрению в «финансировании террористического предприятия».

По словам адвокатов, значительная часть денег прямо или косвенно попала в карманы ИГ1, а платежи продолжались до закрытия завода компании Jalabiya в сентябре 2014 года.

В рамках расследования выяснилось, что речь идет о сумме в 12 946 000 евро, выплаченных Lafarge в период с 2011 по 2015 год для террористических организаций, включая ИГ.

Компания Lafarge является крупнейшим в мире производителем цемента. Бывший генеральный директор LafargeHolcim Эрик Олсен ушел в отставку в апреле после того, как компания признала, что платила вооруженным группам, чтобы фабрика работала в Сирии.

Sherpa и другие правозащитные организации во Франции, а также Министерство финансов Франции подали иск против Lafarge. Адвокаты обвиняют компанию также в сокрытии важных элементов расследования и отказе сотрудничать с властями.

Пресс-секретарь LafargeHolcim во вторник отклонила обвинения, но не стала комментировать озвученную цифру в 13 млн евро.

1 Организация запрещена на территории РФ.