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Французская компания Lafarge заплатила боевикам ИГ в Сирии 13 млн евро — адвокаты
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    Французская компания Lafarge заплатила боевикам ИГ в Сирии 13 млн евро — адвокаты

    1:21  13 Декабря 2017  /обновлено: 1:22  13 Декабря 2017
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    Французская компания Lafarge заплатила боевикам ИГ в Сирии 13 млн евро — адвокаты

    Париж, 13 декабря. Французская цементная компания Lafarge выплатила около 13 млн евро (15,2 млн долларов) вооруженным группам, в том числе террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), чтобы продолжать работать в Сирии в 2011-2015 годах, сообщает Reuters со ссылкой на адвокатов по правам человека.

    Адвокаты правозащитной группы Sherpa выступили на пресс-конференции по поводу предварительного расследования французскими прокурорами операций Lafarge, начатого в июне по подозрению в «финансировании террористического предприятия».

    По словам адвокатов, значительная часть денег прямо или косвенно попала в карманы ИГ1, а платежи продолжались до закрытия завода компании Jalabiya в сентябре 2014 года.

    В рамках расследования выяснилось, что речь идет о сумме в 12 946 000 евро, выплаченных Lafarge в период с 2011 по 2015 год для террористических организаций, включая ИГ.

    Французская компания Lafarge заплатила боевикам ИГ в Сирии 13 млн евро — адвокаты

    Компания Lafarge является крупнейшим в мире производителем цемента. Бывший генеральный директор LafargeHolcim Эрик Олсен ушел в отставку в апреле после того, как компания признала, что платила вооруженным группам, чтобы фабрика работала в Сирии. 

    Sherpa и другие правозащитные организации во Франции, а также Министерство финансов Франции подали иск против Lafarge. Адвокаты обвиняют компанию также в сокрытии важных элементов расследования и отказе сотрудничать с властями.

    Пресс-секретарь LafargeHolcim во вторник отклонила обвинения, но не стала комментировать озвученную цифру в 13 млн евро.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #иг #игил #франция #исламскоегосударство
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