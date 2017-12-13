Сирия: у штаб-квартиры «Тахрир аш-Шам» в Идлибе был взорван заминированный автомобиль

Дана, 12 декабря. Возле штаб-квартиры террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS, возглавляется боевиками запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»)1 в городе Дана сирийской провинции Идлиб произошел взрыв.

Как сообщается, неизвестные подорвали замнированный автомобиль.

Произошел взрыв машины рядом со штаб квартирой HTS в Дана в провинции Идлиб

Напомним, что «Хайят Тахрир аш-Шам» была создана в феврале 2017 года в качестве ответа на установление режима прекращения огня в Сирии. Силы «Тахрир аш-Шам» насчитывают до 17 тысяч боевиков, которые ранее занимали большую часть территории провинции Идлиб, а также отдельные районы провинций Хама, Даръа и Кунейтра.

1 Организация запрещена на территории РФ.