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Сирия: у штаб-квартиры «Тахрир аш-Шам» в Идлибе был взорван заминированный автомобиль
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    Сирия: у штаб-квартиры «Тахрир аш-Шам» в Идлибе был взорван заминированный автомобиль

    1:12  13 Декабря 2017  /обновлено: 1:19  13 Декабря 2017
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    Сирия: у штаб-квартиры «Тахрир аш-Шам» в Иблибе был взорван заминированный автомобиль

    Дана, 12 декабря. Возле штаб-квартиры террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS, возглавляется боевиками запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»)1 в городе Дана сирийской провинции Идлиб произошел взрыв.

    Как сообщается, неизвестные подорвали замнированный автомобиль.

    Произошел взрыв машины рядом со штаб квартирой HTS в Дана в провинции Идлиб

    Напомним, что «Хайят Тахрир аш-Шам» была создана в феврале 2017 года в качестве ответа на установление режима прекращения огня в Сирии. Силы «Тахрир аш-Шам» насчитывают до 17 тысяч боевиков, которые ранее занимали большую часть территории провинции Идлиб, а также отдельные районы провинций Хама, Даръа и Кунейтра.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #взрыв #тахрир аль-шам #дана
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