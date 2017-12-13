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Украина
Китай подал иск против Украины в Лондонский суд
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    Китай подал иск против Украины в Лондонский суд

    0:59  13 Декабря 2017  /обновлено: 0:59  13 Декабря 2017
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    Китай подал иск против Украины в Лондонский суд

    Пекин, 12 декабря. Китай подал иск в Лондонский суд против Украины, обвинив Киев в невыполнении своих обязательств. Причиной стала крупная задолженность Украины перед КНР.

    В 2012 году Китай предоставил Украине кредит размером в 3,6 миллиарда долларов в счет поставок украинского зерна. Украина должна была поставить Китаю около 3,3 миллионов тонн зерна – половину до октябре 2014 года, оставшуюся часть – в ноябре того же года. Как утверждают власти Китай, Украины выполнила лишь один из 19 контрактов, поставив 65 тысяч тонн кукурузы вместо обещанных 500 тысяч.

    Убедившись, что Киев не намерен выполнять взятый контракт, Пекин обратился в суд с требованием взыскать переданные Украине средства. Как заявили в правительстве Украины, возврат долга Китаю не входит в приоритетные вопросы руководства страны. Отметим, что сумма долга ежегодно увеличивается на шесть процентов.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #суд #украина #пекин #контракт #поставки
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