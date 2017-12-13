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Донбасс: ВСУ начали обстрел села Спартак в северном пригороде Донецка
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    Донбасс: ВСУ начали обстрел села Спартак в северном пригороде Донецка

    0:56  13 Декабря 2017  /обновлено: 0:56  13 Декабря 2017
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    Донбасс: ВСУ начали обстрел села Спартак в северном пригороде Донецка

    Донецк, 13 декабря. Вооруженные силы Украины вечером во вторник начали обстрел села Спартак в северном пригороде Донецка, сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

    В командовании уточнили, что украинские силовики ведут обстрел из танка и минометов 120 мм. Как сообщает Донецкое агентство новостей, обстрелы подвергают опасности жизни мирного населения. 

    Ранее во вторник сообщалось, что ВСУ на протяжении всего дня 12 декабря вели огонь по Докучаевску. Согласно последним данным, не менее 29 домостроений и газопровод повреждены в результате дневных обстрелов. 

    Донбасс: ВСУ начали обстрел села Спартак в северном пригороде Донецка

    К вечеру число раненых мирных жителей в результате обстрела Докучаевска увеличилось до двух. Женщина, 1955 года рождения, получила ранения на улице Комсомольская, 110. 

    Ранее сообщалось, что осколочные ранения получил пожилой местный житель, 1955 года рождения. Сын пострадавшего рассказал корреспонденту ФАН, что состояние его отца в настоящее время стабильно тяжелое. Во время операции удалили осколки, однако пока еще не все.

    Автор: Олеся Волкова
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