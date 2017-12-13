Саакашвили рассказал, что возле его дома в Киеве дежурят сторонники из палаточного городка

Киев, 12 декабря. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что возле его дома в Киеве дежурят соратники из палаточного городка. По словам украинского политика, за ним могут следить спецслужбы.

«Они из лагеря (палаточный городок в центре Киева, прим. ФАН). Вчера, когда они пошли за мной, я их спросил, кто они такие. А они: мы вас, ну, не охраняем, но хотим убедиться, что вы нормально дошли. Они меня довели. И не знаю, они остались, другие пришли. Но то, что люди дежурят – это так недавно началось», – рассказал Саакашвили.

Саакашвили был задержан 8 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Он был помещен в изолятор, но позже помещен под домашний арест решением суда.

Напомним, что с 17 октября у здания Рады в Киеве проходить бессрочная акция протеста, участники которой требуют отмены депутатской неприкосновенности, а также избирательной реформы и антикоррупционного суда.