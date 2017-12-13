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Новости Сирии
Косачев: Боевики в Сирии могут быть спокойны, если их будут «преследовать» США
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    Косачев: Боевики в Сирии могут быть спокойны, если их будут «преследовать» США

    0:40  13 Декабря 2017  /обновлено: 0:40  13 Декабря 2017
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    Косачев: Боевики в Сирии могут быть спокойны, если их будут «преследовать» США

    Москва, 13 декабря. Боевики могут чувствовать себя в безопасности, если США будут преследовать их так же, как их сейчас «побеждают», заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты добились победы над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

    «Если американцы будут так же единолично преследовать боевиков, как они их сейчас «побеждают», то это только к счастью боевиков, те могут чувствовать себя в безопасности», — цитирует РИА Новости слова политика.

    При этом Косачев добавил, что добивать террористов будут те, «кто реально их побеждает», то есть Россия.

    Косачев: Боевики в Сирии могут быть спокойны, если их будут «преследовать» США

    Ранее заявление Трампа также прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. По его мнению, Вашингтон изначально пытался принизить роль России в борьбе с ИГ1, тогда как действия самих США скорее способствовали укреплению террористической организации. 

    С резкой критикой выступил и российский сенатор Алексей Пушков, посоветовавший главе Белого дома не приписывать себе чужие победы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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