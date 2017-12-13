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Новости Сирии
США продолжат работать с РФ по Сирии в тех областях, где это возможно — Тиллерсон
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    США продолжат работать с РФ по Сирии в тех областях, где это возможно — Тиллерсон

    0:09  13 Декабря 2017  /обновлено: 0:26  13 Декабря 2017
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    США продолжат работать с РФ по Сирии в тех областях, где это возможно — Тиллерсон

    Вашингтон, 13 декабря. США продолжат работать с Россией по Сирии в тех областях, где это возможно, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Во вторник, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, Тиллерсон сообщил, что США продолжат «работать с Россией в тех сферах в Сирии, в которых в состоянии работать». Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон будет «делать это с тем, чтобы содействовать снижению уровня насилия и стабилизации районов», освобожденных от боевиков.

    США продолжат работать с РФ по Сирии в тех областях, где это возможно — Тиллерсон

    Отметим, ранее во вторник президент Дональд Трамп заявил, что США добились победы над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

    Слова главы Белого дома вызвали резкую реакцию у российских политиков. В частности, сенатор Алексей Пушков посоветовал американскому президенту не приписывать себе чужие победы.

    В понедельник, как сообщала «Газета.ру», президент России Владимир Путин на авиабазе в сирийском Хмеймиме отдал приказ приступить к выводу значительной части российской группировки войск из Сирии. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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