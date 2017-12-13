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Новости Сирии
США, Россия и Иордания добились успеха в деле создания зон деэскалации в Сирии – Госдеп
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    США, Россия и Иордания добились успеха в деле создания зон деэскалации в Сирии – Госдеп

    0:09  13 Декабря 2017  /обновлено: 0:25  13 Декабря 2017
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    США, Россия и Иордания добились успеха в деле создания зон деэскалации в Сирии – Госдеп

    Вашингтон, 12 декабря. США, Россия и Иордания достигли значительного успеха в деле создания зон деэскалаций в Сирии на юго- западе Сирии. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

    «Мы добились успехов, работая с Иорданией и Россией в Сирии, в деле создания зон деэскалации, которые предотвращают возрождение гражданской войны», – отметил Тиллерсон.

    Напомним, в 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода значительной части российского контингента из Сирии. Российская военная операция в Сирии началась в сентябре 2015 года после обращения президента САР Башара Асада, который попросил власти России помочь в борьбе с террористическими группировками, угрожающими территориальной целостности Сирии, а также ее суверенитету. 

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #сирия #иордания #тиллерсон
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