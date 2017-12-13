США, Россия и Иордания добились успеха в деле создания зон деэскалации в Сирии – Госдеп

Вашингтон, 12 декабря. США, Россия и Иордания достигли значительного успеха в деле создания зон деэскалаций в Сирии на юго- западе Сирии. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

«Мы добились успехов, работая с Иорданией и Россией в Сирии, в деле создания зон деэскалации, которые предотвращают возрождение гражданской войны», – отметил Тиллерсон.

Напомним, в 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода значительной части российского контингента из Сирии. Российская военная операция в Сирии началась в сентябре 2015 года после обращения президента САР Башара Асада, который попросил власти России помочь в борьбе с террористическими группировками, угрожающими территориальной целостности Сирии, а также ее суверенитету.