Выборы-2018: Кудрин прокомментировал решение Путина баллотироваться

Москва, 13 декабря. Бороться за пост президента России будут сильнейшие, а действующий глава государства Владимир Путин относится к сильным кандидатам, поэтому его выдвижение естественно, считает глава Комитета гражданских инициатив, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Журналисты поинтересовались у Кудрина, как он относится к выдвижению Путина. По словам экс-министра финансов, за право занять пост президента будут бороться сильнейшие.

«Конечно, можно сегодня сказать, что он относится к сильным кандидатам, поэтому его выдвижение естественно», — отметил Кудрин.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Путин объявил о намерении баллотироваться на выборах 6 декабря в Нижнем Новгороде во время концерта, посвященного 85-летию Горьковского автомобильного завода.

Как сообщали «Известия», ранее Кудрин сообщил журналистам, что не получал предложений войти в предвыборный штаб Путина на выборах-2018.