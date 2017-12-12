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Поставки газа в страны Европы после взрыва в Австрии возобновятся в ближайшие часы
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    Поставки газа в страны Европы после взрыва в Австрии возобновятся в ближайшие часы

    23:46  12 Декабря 2017  /обновлено: 23:46  12 Декабря 2017
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    Поставки газа в страны Европы после взрыва в Австрии возобновятся в ближайшие часы

    Вена, 12 декабря. Поставки газа в европейские страны после взрыва на газораспределительной станции, расположенной в Австрии, возобновятся в ближайшие часы. Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria.

    «После тщательной работы пожарной команды и региональной полиции транзит газа по трубопроводам Trans Austria в Италию, West Austria — в Германию… и в Венгрию будет восстановлен в ближайшие часы», — приводит текст сообщения газета «Известия».

    Напомним, что взрыв произошел в австрийской коммуне Вайден-ан-дер-Марх на крупнейшем газовом терминале. Точная причина взрыва пока неизвестна. Из-за инцидента были нарушены поставки российского газа в Словению, Венгрию и Италию, а также приостановлен транзит через Словакию. В Италии был введен режим чрезвычайного положения.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #взрыв #австрия #газ #газопровод
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