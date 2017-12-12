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Новости Сирии
Действия США в Сирии скорее способствовали укреплению ИГ — депутат Госдумы
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    Действия США в Сирии скорее способствовали укреплению ИГ — депутат Госдумы

    23:33  12 Декабря 2017  /обновлено: 23:33  12 Декабря 2017
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    Действия США в Сирии скорее способствовали укреплению ИГ — депутат Госдумы

    Москва, 12 декабря. США изначально пытались принизить роль России в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), в то же время действия самих США скорее способствовали укреплению ИГ1, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты добились победы над ИГ в Ираке и Сирии.

    По мнению Морозова, Вашингтон с самого начала пытался принизить роль России и «вытащить роль собственной коалиции». 

    «Но мы видим, что, к сожалению, их действия скорее способствовали тому, что укреплялось это незаконное формирование ИГ», — заявил политик.

    Морозов в интервью РИА Новости добавил, что, когда стало очевидно, что именно Россия победила террористов, Штатам это «приходится не по нраву».

    Действия США в Сирии скорее способствовали укреплению ИГ — депутат Госдумы

    В понедельник президент России Владимир Путин на авиабазе в сирийском Хмеймиме отдал приказ приступить к выводу значительной части российской группировки войск из Сирии. Как сообщала «Газета.ру», президент отметил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу.

    Во вторник словам Трампа также прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, который призвал главу Белого дома «не приписывать себе чужие победы».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сша #сирия #иг #трамп #хмеймим #исламскоегосударство
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