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Украина
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Новости Сирии
Белый дом преувеличивает свою роль в победе над террористами в Сирии – Слуцкий
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    Белый дом преувеличивает свою роль в победе над террористами в Сирии – Слуцкий

    23:31  12 Декабря 2017  /обновлено: 23:31  12 Декабря 2017
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    Белый дом преувеличивает свою роль в победе над террористами в Сирии – Слуцкий

    Москва, 12 декабря. Власти США преувеличивают собственную роль в победе над террористами в Сирии. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, это попытка перетянуть одеяло на себя и принизить роль России.

    Ранее  президент США Дональд Трамп заявил, что США добились победы над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ирак и Сирии.

    «США несколько преувеличивают собственную роль в победе над террористами в Сирии. Вклад России, войска которой легитимно находились в стране по приглашению сирийского руководства, неоспорим», – приводит слова Слуцкого РИА Новости.

    Парламентарий напомнил, что именно российские ВКС способствовали разгрому боевиков и именно благодаря российским действиям, террористы были вынуждены покинуть Сирию. Слова Трамп Слуцкий назвал «попыткой перетянуться одеяло на себя».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #трамп #слуцкий #вкс
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