Белый дом преувеличивает свою роль в победе над террористами в Сирии – Слуцкий

Москва, 12 декабря. Власти США преувеличивают собственную роль в победе над террористами в Сирии. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, это попытка перетянуть одеяло на себя и принизить роль России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США добились победы над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ирак и Сирии.

«США несколько преувеличивают собственную роль в победе над террористами в Сирии. Вклад России, войска которой легитимно находились в стране по приглашению сирийского руководства, неоспорим», – приводит слова Слуцкого РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что именно российские ВКС способствовали разгрому боевиков и именно благодаря российским действиям, террористы были вынуждены покинуть Сирию. Слова Трамп Слуцкий назвал «попыткой перетянуться одеяло на себя».

1 Организация запрещена на территории РФ.