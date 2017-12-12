Вашингтон, 12 декабря. Жители Сирии сами должны решить, следует ли нынешнему президенту страны Башару Асаду оставаться на своем посту, заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

На регулярном брифинге представитель Госдепа заявила, что «не Соединенные Штаты, а люди в Сирии» будут решать вопрос о политическом будущем Асада.

При этом она добавила, что «у Асада нет места в будущем Сирии».

Отметим, власти США выступают за свержение действующего президента. Ранее в интервью телеканалу RT заместитель главы шиитского движения «Хезболла» Наим Кассем заявил, что война в Сирии была развязана усилиями США, которые добивались смены политического режима в этой стране. Однако, когда Вашингтону не удалось силовыми методами свергнуть Асада, он перестал вступать в открытую конфронтацию с сирийским лидером.