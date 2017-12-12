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Украина
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Новости Сирии
Жители Сирии должны сами решить, остаться ли на посту Асаду — Госдепартамент США 
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    Жители Сирии должны сами решить, остаться ли на посту Асаду — Госдепартамент США 

    23:19  12 Декабря 2017  /обновлено: 23:26  12 Декабря 2017
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    Жители Сирии должны сами решить, остаться ли на посту Асаду — Госдепартамент США 

    Вашингтон, 12 декабря. Жители Сирии сами должны решить, следует ли нынешнему президенту страны Башару Асаду оставаться на своем посту, заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    На регулярном брифинге представитель Госдепа заявила, что «не Соединенные Штаты, а люди в Сирии» будут решать вопрос о политическом будущем Асада. 

    При этом она добавила, что «у Асада нет места в будущем Сирии».

    Жители Сирии должны сами решить, остаться ли на посту Асаду — Госдепартамент США 

    Отметим, власти США выступают за свержение действующего президента. Ранее в интервью телеканалу RT заместитель главы шиитского движения «Хезболла» Наим Кассем заявил, что война в Сирии была развязана усилиями США, которые добивались смены политического режима в этой стране. Однако, когда Вашингтону не удалось силовыми методами свергнуть Асада, он перестал вступать в открытую конфронтацию с сирийским лидером. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #асад
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