Госдепартамент о выводе войск РФ: Работа США в Сирии не завершена

Вашингтон, 12 декабря. Госдепартамент США прокомментировал решение России вывести значительную часть своих сил Сирии. Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, работа США в Сирии не завершена. Об это заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга.

По ее словам, Россия может считать свою миссию в Сирии завершенной, однако США считают, что их работа еще не выполнена.

«Россия может считать, что ее работа в Сирии завершена. Наша работа в Сирии не завершена», - сказала она.

Напомним, что в конце ноября администрация президента США Дональда Трампа заявила, что американское военное присутствие в Сирии будет продолжать «в течение неопределенного времени», даже несмотря на то, что силы террористов в стране уже разбиты. Как заявили в Вашингтоне, армия США намерена и дальше удерживать зону вокруг незаконно занятой ими военной базы «Ат-Танф».