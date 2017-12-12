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Госдепартамент о выводе войск РФ: Работа США в Сирии не завершена
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    Госдепартамент о выводе войск РФ: Работа США в Сирии не завершена

    23:16  12 Декабря 2017  /обновлено: 23:39  12 Декабря 2017
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    Госдепартамент о выводе войск РФ: Работа США в Сирии не завершена

    Вашингтон, 12 декабря. Госдепартамент США прокомментировал решение России вывести значительную часть своих сил Сирии. Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, работа США в Сирии не завершена. Об это заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга.

    По ее словам, Россия может считать свою миссию в Сирии завершенной, однако США считают, что их работа еще не выполнена.

    «Россия может считать, что ее работа в Сирии завершена. Наша работа в Сирии не завершена», - сказала она.

    Напомним, что в конце ноября администрация президента США Дональда Трампа заявила, что американское военное присутствие в Сирии будет продолжать «в течение неопределенного времени», даже несмотря на то, что силы террористов в стране уже разбиты. Как заявили в Вашингтоне, армия США намерена и дальше удерживать зону вокруг незаконно занятой ими военной базы «Ат-Танф».

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #сирия #работа #госдеп #вывод войск
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